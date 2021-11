DJ Airbus não consegue responder à atual procura por jatos de corredor único

DUBAI (DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse que não tem capacidade para aumentar suficientemente a produção do popular jato de corredor único para responder à procura e estima ter problemas nas entregas por mais três anos.

O CFO da Airbus, Dominik Asam, disse numa entrevista antes do festival aéreo do Dubai, que arrancou no domingo, que as companhias aéreas estão a pedir entregas de novos aviões, depois ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone