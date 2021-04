DJ Airbus passa a lucro no primeiro trimestre; confirma projeções de 2021

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE passou a lucro no primeiro trimestre deste ano e confirmou, esta quinta-feira, as projeções para o total de 2021.

O lucro líquido da empresa foi de 362 milhões de euros ($438,9 milhões), face a um prejuízo líquido de EUR481 milhões no período homólogo. As receitas desceram 2% para EUR10,46 mil milhões.