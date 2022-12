DJ Airbus perde dois satélites após falha em foguetão

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE perdeu dois satélites de imagens da Terra desenvolvidos pela empresa depois de o foguetão que os transportava ter falhado logo após a descolagem na noite de terça-feira.

A Arianespace SAS, empresa que opera o foguetão, disse esta quarta-feira que uma parte do motor do veículo sofreu uma queda de pressão, que forçou os operadores de segurança do voo a enviar um comando para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.