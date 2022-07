DJ Airbus perto de acordo de venda de aviões à Malaysia Airlines - media

(DJ Bolsa)-- A Airbus está perto de um acordo com a Malaysia Airlines para a venda de A330neo que vão substituir a frota de 21 aviões do modelo mais antigo A330, segundo a Reuters, citando fontes não identificadas.

-- Um porta-voz da Malaysia Airlines disse que a companhia aérea ainda não tomou uma decisão sobre a substituição dos A330, diz a Reuters.