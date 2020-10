DJ Airbus prepara possível aumento de produção do A320 em 2021

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE pediu aos fornecedores para estarem preparados para aumentar a produção dos aviões A320 até 18% no segundo semestre de 2021, disse a fabricante de aviões esta sexta-feira.

Em abril, a Airbus cortou a produção em um terço para adaptar-se à pandemia, reduzindo a produção de A320 para uma média de 40 por mês face a 60 anteriormente.