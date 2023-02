DJ Airbus quer aumentar produção de aviões de fuselagem larga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LONDRES (DJ Bolsa)-- A Airbus SE, impulsionada pelo recente acordo de venda de aviões à Air India Ltd., pretende aumentar as taxas de produção dos seus dois maiores modelos enquanto tenta capitalizar a procura por viagens de longa distância, segundo fontes próximas do assunto.

A fabricante europeia de aviões quer aumentar a taxa de construção dos aviões de fuselagem larga atualmente produzidos,...