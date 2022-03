DJ Airbus recebe encomenda de 10 helicópteros dos serviços médicos dos EUA

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta terça-feira que recebeu uma encomenda de dez helicópteros do fornecedor de transporte de cuidados intensivos dos EUA STAT MedEvac.

A STAT MedEvac, com sede na Pensilvânia, vai renovar a frota e chegou a acordo para a compra de dez helicópteros H135 para as suas atividades médicas, disse a fabricante de aviões europeia.