DJ Airbus recebe encomenda de 100 aviões A321neo

(DJ Bolsa)-- A Airbus disse que a empresa de leasing internacional Avolon assinou uma encomenda de 100 aviões A321neo.

A encomenda eleva as encomendas totais da Avolon do avião de corredor único para 190, disse a Airbus esta terça-feira.

A encomenda segue-se a uma outra em setembro de 20 aviões A330neo. No total, a Avolon fez encomendas de 632 aviões diretamente à Airbus, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.