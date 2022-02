DJ Airbus recebe encomenda de 20 aviões A220 da Aviation Capital Group

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta segunda-feira que assinou um contrato firme com a empresa de leasing Aviation Capital Group para a venda de 20 aviões A220 de fuselagem estreita.

A encomenda foi finalizada depois de a fabricante de aviões europeia ter dito a 30 de dezembro que tinha assinado um memorando de entendimento com a empresa pelas 20 aeronaves.