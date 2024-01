DJ Airbus recebe encomenda de 42 helicópteros H145 do governo francês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Airbus recebeu uma encomenda de 42 helicópteros H145 da agência de resgate e emergência de França, a Sécurité Civile, e da força policial, a Gendarmerie Nationale.

A fabricante de aviões europeia disse esta quarta-feira que a Sécurité Civile vai receber 36 helicópteros, com os restantes seis a irem para a Gendarmerie Nationale. A Airbus não revelou os detalhes da encomenda,...