DJ Airbus recebe encomenda de 80 aviões da BOC Aviation

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta segunda-feira que recebeu uma encomenda firma de 80 aviões A320neo da firma de leasing BOC Aviation Ltd..

A encomenda inclui 10 A321XLR, 50 A321neo e 20 A320neo, disse a fabricante de aeronaves de Toulouse.

O acordo eleva as encomendas diretas da BOC à Airbus para 453 aviões, disse a firma francesa.