DJ Airbus recebe encomenda de até 82 helicópteros H145M para Forças Armadas alemãs

(DJ Bolsa)-- A Airbus recebeu uma encomenda de 82 helicópteros H145M das Forças Armadas alemãs.

A fabricante aeronáutica europeia não revelou os detalhes financeiros do negócio, mas disse que esta é a maior encomenda de sempre do H145M. O contrato abrange 62 encomendas firmes com uma opção de mais 20 helicópteros. Também inclui sete anos de serviços de apoio.

