DJ Airbus recebe encomenda de aviões A321neo da Latam Airlines

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta quinta-feira que recebeu uma encomenda de 17 aviões A321neo por parte da Latam Airlines Group SA.

A fabricante de aeronaves europeia disse que a encomenda da Latam, que inclui o A321XLR para viagens de longo curso, aumenta efetivamente a encomenda total da companhia aérea para 100 aviões da familia A320neo.