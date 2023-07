DJ Airbus reitera previsões após subida dos lucros, receitas no segundo trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Airbus disse que continua a prever a entrega de cerca de 720 aviões aos clientes este ano e atingir as metas financeiras, depois de uma subida dos lucros e das receitas no segundo trimestre.

A empresa disse esta quarta-feira que registou uma receita de EUR15,90 mil milhões ($17,58 mil milhões) no segundo trimestre, uma subida de 24% em termos homólogos. A Airbus entregou 316 aviões nos primeiros seis meses ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.