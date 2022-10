DJ Airbus reitera previsões para total do ano; vendas sobem no 3T

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE reiterou esta sexta-feira as projeções para o total do ano, depois de as vendas terem crescido no terceiro trimestre graças ao aumento de entregas.

A fabricante de aeronaves europeia diz que os resultados antes de juros e impostos, ou Ebit, ajustados de 2022 devem ascender a 5,5 mil milhões de euros ($5,48 mil milhões).

No período entre julho e setembro, o EBIT ...