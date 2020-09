DJ Airbus: Rescisões voluntárias poderão ser insuficientes para combater crise

(DJ Bolsa)-- O plano de resposta da Airbus SE à crise dos transportes aéreos provocada pela pandemia do coronavírus poderá exigir mais medidas além das rescisões voluntárias, de acordo com uma mensagem do CEO Guillaume Faury enviada aos funcionários na sexta-feira.

