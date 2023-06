DJ Airbus, STMicroelectronics vão cooperar em semicondutores para aviões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Airbus disse esta terça-feira que assinou um acordo com a STMicroelectronics para explorar os benefícios dos materiais semicondutores de banda larga para a eletrificação de aeronaves.

A fabricante europeia de aviões vai cooperar com a empresa de chips na investigação e desenvolvimento de semicondutores como carboneto de silício e nitreto de gálio, que são mais eficientes energeticamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.