DJ Airbus supera alvo das entregas para 2021

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE entregou mais aviões do que o esperado no ano passado, mantendo a liderança como a maior fabricante de aviões comerciais do mundo.

A Airbus disse esta segunda-feira que entregou 611 aviões comerciais em 2021, acima do alvo para o total do ano de 600 e uma melhoria face aos 566 aviões entregues em 2020.