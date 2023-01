DJ Airbus: Uzbekistan Airways encomenda 12 aviões da família A320neo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Uzbekistan Airways vai comprar 12 aviões da família A320neo da Airbus SE no âmbito de um plano de modernização da frota para rotas domésticas e internacionais.

A fabricante europeia de aviões disse esta sexta-feira que a Uzbekistan Airways encomendou oito aviões A320neo e quatro A321neo, todos da família A320neo da Airbus.

Os termos financeiros do acordo ...