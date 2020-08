DJ Airbus vai construir satélite BADR-8 para a Arabsat

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta terça-feira que ganhou o contrato da operadora de satélites Arabsat para a construção do satélite BADR-8.

A fabricante de aviões europeia disse que o satélite deve ser lançado em 2023 e deverá permanecer em órbita durante mais de 15 anos.

