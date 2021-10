DJ Airbus vai fornecer frota da companhia aérea italiana ITA

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE foi escolhida para equipar a frota da Italia Trasporto Aereo, com a companhia aérea italiana a chegar a acordo para a compra de 28 aviões e alugar outros.

A ITA vai comprar 10 aviões de longo alcance A330neo, sete aviões regionais A220 e 11 aviões A320neo, disse a empresa esta quinta-feira.