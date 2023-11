DJ Airbus vai vender seis A220-100 à companhia aérea de Papua Nova Guiné

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Airbus assinou um acordo de encomenda de seis aviões de corredor único A220-100 com a companhia aérea estatal de Papua Nova Guiné Air Niugini.

A fabricante europeia de aviões disse esta quarta-feira que a companhia aérea também vai adquirir três A220-300 e dois A220-100 de vendedores terceiros.

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.