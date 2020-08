DJ Airbus vende 10 helicópteros H125 a THC da Arábia Saudita

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE e a The Helicopter Company, ou THC, disseram esta quinta-feira que assinaram um contrato de compra de 10 helicópteros Airbus H125.

A THC -- que pertence ao fundo de investimento público da Arábia Saudita -- vai usar os helicópteros monomotores para oferecer novos serviços relacionados com o turismo paisagístico e para outros trabalhos aéreos, disse a fabricante europeia de aviões.