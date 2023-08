DJ Airbus, Voyager Space vão construir sucessora da Estação Espacial Internacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A empresa de exploração espacial Voyager Space e a Airbus chegaram a acordo para formar uma parceria liderada pelos EUA para desenvolver e operar a Starlab, uma estação espacial comercial que vai suceder à Estação Espacial Internacional.

A fabricante aeronáutica europeia disse que o anúncio desta quarta-feira surge no seguimento de um acordo revelado em janeiro, quando a Voyager selecionou ...