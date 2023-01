DJ Alemanha abrandou em 2022 com preço elevado da energia a pesar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia perdeu ímpeto em 2022, com o país a enfrentar inflação em máximos de várias décadas devido ao aumento dos preços da energia.

A maior economia da Zona Euro cresceu 1,9% em 2022, face ao ano anterior, disse o Destatis na estimativa preliminar. Esta leitura representa um abrandamento face ao crescimento de 2,6% de 2021.

Este resultado ficou em linha com ...