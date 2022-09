DJ Alemanha assume controlo de refinarias detidas pela petrolífera russa Rosneft

BERLIM (DJ Bolsa)-- A Alemanha assumiu o controlo das operações alemãs da gigante petrolífera russa Rosneft Oil Co., num momento em que Berlim procura salvaguardar as suas reservas de energia antes da planeada proibição das importações de petróleo russo.

