DJ Alemanha: Balança comercial sobe mais do que o esperado em cadeia em janeiro

(DJ Bolsa)-- O superavit comercial da Alemanha subiu mais do que o esperado em janeiro comparando com o mês anterior com a subida das exportações e com a descida das importações, o que reflete a recuperação da procura externa no início do ano.

O superavit comercial ajustado subiu para 16,7 mil milhões de euros ($17,70 mil milhões) em janeiro face a EUR10,0 mil milhões em dezembro, mostram ...