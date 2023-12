DJ Alemanha: Bundesbank corta previsões de crescimento para 2024, 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central alemão cortou as previsões de crescimento para a economia do país nos próximos dois anos devido a uma procura global mais fraca, de acordo com um relatório semestral publicado esta sexta-feira.

O Bundesbank espera agora um crescimento do PIB de 0,4% e 1,2% para 2024 e 2025, respetivamente, face a previsões anteriores de 1,2% e 1,3% em junho.

O banco prevê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.