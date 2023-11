DJ Alemanha: Bundesbank espera nova contração no quarto trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central alemão espera que a economia do país contraia novamente no quarto trimestre, embora uma recuperação possa ser esperada no início de 2024.

"A economia alemã continua a navegar em águas económicas agitadas", refere o Bundesbank no seu relatório mensal, publicado esta segunda-feira.

A previsão surge depois de a economia ter contraí...