DJ Alemanha: Confiança do consumidor cresceu pelo 4º mês em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha melhorou pelo quarto mês consecutivo em fevereiro, com os consumidores mais confiantes sobre a economia e os seus rendimentos, de acordo com dados da associação de retalho alemã HDE.

A associação disse que o barómetro do consumidor disparou para 91,93 pontos em fevereiro, contra 88,54 pontos em janeiro, mas apesar da subida ainda não está nos níveis anteriores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.