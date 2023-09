DJ Alemanha: Confiança do consumidor deteriora-se mais em outubro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deteriorou-se pelo segundo mês seguido nos dados para outubro, com os consumidores a darem prioridade a mais poupanças em vez de compras devido ao cenário económico cinzento.

O indicador avançado de confiança do consumidor da Alemanha prevê que a confiança desça para -26,5 pontos em outubro, face a -25,6 pontos em setembro, de acordo com os dados da GfK esta quarta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.