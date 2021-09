DJ Alemanha: Confiança do consumidor deve aumentar em outubro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deve melhorar em outubro, alcançando máximos de ano e meio, de acordo com os dados apresentados esta terça-feira pela firma de research GfK.

O indicador avançado de confiança do consumidor da GfK prevê que a confiança entre as famílias aumente para 0,3 pontos em outubro, contra -1,1 pontos em setembro.