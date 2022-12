DJ Alemanha: Confiança do consumidor deve melhorar em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os consumidores da Alemanha deve melhorar mais em janeiro, impulsionada pela descida do preço da energia e a implementação do plano do governo de redução dos custos de energia.

A empresa de research de mercado GfK disse esta quarta-feira que o indicador avançado de confiança do consumidor aponta a um aumento para -37,8 pontos em janeiro, contra -40,1 pontos em dezembro, a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.