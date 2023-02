DJ Alemanha: Confiança do consumidor deve melhorar mais em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deve voltar a aumentar em março, registando a quinta subida consecutiva, com a moderação dos preços da energia e dos receios sobre uma recessão profunda.

O indicador avançado de confiança do consumidor da Alemanha prevê que a confiança aumente para -30,5 pontos em março, face a -33,8 pontos em fevereiro, o nível mais elevado desde julho,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.