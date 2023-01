DJ Alemanha: Confiança do consumidor deve melhorar para máximo de 6 meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os consumidores alemães deve melhorar em fevereiro pelo quarto mês consecutivo, beneficiando com as melhores expectativas para a economia e as finanças pessoas graças à queda dos preços de energia e menos receios de recessão.

O indicador avançado de confiança do consumidor da Alemanha prevê que a confiança melhore para -33,9 pontos em fevereiro, face a -37,6 pontos em janeiro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.