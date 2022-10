DJ Alemanha: Confiança do consumidor deve recuperar ligeiramente em novembro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deve recuperar ligeiramente em novembro, depois de uma queda para mínimos históricos em outubro.

O indicador avançado de confiança do consumidor da empresa de research GfK subiu para -41,9 pontos em novembro, face a uma leitura revista de -42,8 pontos em outubro. Os dados de novembro ficaram acima da previsão dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal ...