DJ Alemanha: Confiança do consumidor vai melhorar em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha vai melhorar em agosto, uma recuperação face à deterioração do mês anterior, graças à melhoria das expectativas de abrandamento da inflação na maior economia da Zona Euro.

O indicador avançado de confiança do consumidor da Alemanha prevê um aumento da confiança para -24,4 pontos em agosto, face à leitura revista de -25,2 pontos em julho,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.