DJ Alemanha: Confiança do consumidor vai melhorar em junho

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deve melhorar pelo oitavo mês consecutivo em junho, ainda que a um ritmo menor, com as expectativas salariais a melhorarem apesar do aumento do custo de vida.

O indicador avançado de confiança do consumidor da Alemanha deve aumentar para -24,2 pontos em junho, face a -25,8 pontos em maio, o nível mais elevado desde abril de 2022, de acordo com os dados publicados pela