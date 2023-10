DJ Alemanha: Confiança empresarial aumentou em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial da Alemanha melhorou em outubro, quebrando um ciclo de cinco meses seguidos de quedas, uma vez que as empresas dos setores da indústria, serviços e construção se tornaram mais otimistas quanto às expectativas futuras.

O índice de clima empresarial Ifo da Alemanha subiu para 86,9 pontos em outubro, face a 85,8 pontos em setembro, mostram os dados do Instituto Ifo esta quarta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.