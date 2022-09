DJ Alemanha: Confiança empresarial deteriora-se devido à crise energética

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial da Alemanha deteriorou-se consideravelmente em setembro, com as firmas mais pessimistas devido à crise energética.

O índice de clima empresarial Ifo caiu para 84,3 pontos em setembro, face ao número revisto de 88,6 pontos em agosto, mostram os dados divulgados pelo instituto Ifo esta segunda-feira. Esta foi a leitura mais baixa desde maio de 2020.