DJ Alemanha: Confiança empresarial diminuiu em maio

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial da Alemanha diminuiu em maio pela primeira vez em sete meses, pressionada pela deterioração das expectativas entre as empresas, sobretudo do importante setor industrial.

O índice de clima empresarial Ifo caiu para 91,7 pontos em maio, face a 93,4 pontos em abril, mostram os dados do instituto esta quarta-feira.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura de ...