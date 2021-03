DJ Alemanha: Confinamentos e vacinas reduzem apoio a partido de Merkel

(DJ Bolsa)-- A impaciência de um confinamento de quatro meses e uma implementação lenta das vacinas contra o coronavírus começaram a reduzir o apoio popular à chanceler alemã, Angela Merkel, e ao seu partido meses antes das eleições legislativas.

O partido sofreu um golpe no domingo, registando uma das piores derrotas de sempre em eleições regionais em dois estados populosos do sul da Alemanha,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone