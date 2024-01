DJ Alemanha: Consumidores mais pessimistas com peso da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha parece encaminhar-se para uma deterioração em fevereiro, com os consumidores a pouparem mais devido ao cenário económico.

O indicador avançado de confiança do consumidor divulgado esta sexta-feira prevê que a confiança deve cair acentuadamente para 29,7 pontos em fevereiro, face a -25,4 pontos em janeiro. O índice, divulgado pela GfK e o Nuremberg ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.