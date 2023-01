DJ Alemanha: Dados da inflação adiados devido a problemas técnicos

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, agendados para as 1300 TMG esta terça-feira, foram adiados para a próxima semana devido a problemas técnicos no processamento dos dados, disse o instituto de estatísticas Destatis esta segunda-feira.

A publicação dos dados preliminares foi reagendada para a semana que se inicia a 6 de fevereiro.

O Eurostat disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.