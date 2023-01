DJ Alemanha: Desemprego recua inesperadamente em dezembro

(DJ Bolsa)-- O desemprego na Alemanha caiu em dezembro, superando as expectativas de um ligeiro aumento do indicador, um sinal de que o mercado de trabalho permaneceu amplamente resiliente, mesmo com os altos preços da energia a impactarem a atividade económica no final do ano.

O número de desempregados caiu 13.000 pessoas em dezembro em comparação com o mês anterior, face ao aumento de 15.000 pessoas registado em ...