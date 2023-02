DJ Alemanha: Economia contraiu mais que o esperado inicialmente no 4T

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha contraiu mais no quarto trimestre de 2022 do que o estimado inicialmente, com a inflação e os custos elevados da energia a pesarem no consumo privado.

O produto interno bruto da Alemanha contraiu 0,4% em termos ajustados face ao terceiro trimestre do ano, de acordo com a segunda leitura divulgada pelo Destatis esta sexta-feira.

Esta leitura representa uma revisão em baixa face à contraç...