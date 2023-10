DJ Alemanha: Economia contraiu menos que o esperado no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha contraiu menos que o esperado no terceiro trimestre de 2023, devido à queda do consumo privado, mas graças às revisões em alta aos trimestres anteriores que mostram que a economia evitou a recessão reportada inicialmente no inverno passado.

O produto interno bruto da Alemanha contraiu 0,1% entre julho e setembro, face ao segundo trimestre do ano, ajustado à inflação, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.