DJ Alemanha: Economia contraiu no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha contraiu durante o primeiro trimestre do ano, de acordo com a estimativa preliminar divulgada esta sexta-feira pelo instituto de estatísticas da Alemanha.

O produto interno bruto contraiu 1,7% em termos ajustados face ao trimestre anterior, de acordo com o Destatis. Esta contração superou as estimativas de 1,5% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.