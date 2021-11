DJ Alemanha: Economia cresce ligeiramente menos no 3T

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha cresceu menos no terceiro trimestre do que o estimado inicialmente, disse o Destatis esta quinta-feira.

O produto interno bruto subiu 1,7% ajustados face ao trimestre anterior, de acordo com o Destatis na segunda estimativa para o período. Esta expansão foi mais reduzida do que as expectativas de um crescimento de 1,8% dos economistas numa sondagem do The Wall Street Journal.