DJ Alemanha: Economia estagnou inesperadamente no 1T

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha estagnou no primeiro trimestre, um resultado aquém do esperado, com a inflação elevada e as subidas de taxas de juro a pesarem no consumo privado.

O produto interno bruto da Alemanha estagnou no trimestre entre janeiro e março face ao quarto trimestre do ano passado, de acordo com os dados preliminares do Destatis. Os dados do quarto trimestre foram revistos em baixa para uma contraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.